Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 29 giugno, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 4 102 Afragola Napoli 1 83 Agerola Napoli 1 36 Angri Salerno 1 52 Arpaia Benevento 1 2 Aversa Caserta 4 86 Bacoli Napoli 1 25 Benevento Benevento 1 137 Boscoreale Napoli 1 26 Boscotrecase Napoli 1 15 Calvizzano Napoli 2 27 Capodrise Caserta 2 18 Capua Caserta 1 33 Carinaro Caserta 1 10 Casal di Principe Caserta 2 28 Casapesenna Caserta 5 21 Casapulla Caserta 1 15 Caserta Caserta 2 195 Castel Volturno Caserta 1 31 Cellole Caserta 1 3 Cercola Napoli 1 31 Cervino Caserta 1 9 Cicciano Napoli 2 16 Eboli Salerno 1 86 Ercolano Napoli 1 47 Furore Salerno 3 5 Giugliano in Campania Napoli 1 167 Limatola Benevento 1 5 Lusciano Caserta 1 23 Macerata Campania Caserta 3 23 Maddaloni Caserta 6 73 Marano di Napoli Napoli 4 68 Marcianise Caserta 5 92 Monteforte Irpino Avellino 2 16 Napoli Napoli 13 973 Nocera Inferiore Salerno 3 97 Nola Napoli 1 42 Oliveto Citra Salerno 2 9 Pimonte Napoli 1 7 Pomigliano d’Arco Napoli 2 58 Recale Caserta 2 12 San Felice a Cancello Caserta 3 30 San Giorgio a Cremano Napoli 1 56 San Marzano sul Sarno Salerno 1 19 San Prisco Caserta 1 20 Santa Maria a Vico Caserta 3 25 Santa Maria la Carità Napoli 1 16 Sarno Salerno 2 59 Saviano Napoli 1 14 Scafati Salerno 2 90 Succivo Caserta 3 11 Teggiano Salerno 1 14 Torre del Greco Napoli 4 87 Villa Literno Caserta 2 17 Visciano Napoli 1 5