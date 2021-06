Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 10 giugno, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 4 80 Afragola Napoli 2 105 Agerola Napoli 1 7 Angri Salerno 3 48 Ariano Irpino Avellino 7 26 Arzano Napoli 2 48 Avellino Avellino 3 124 Baiano Avellino 1 9 Battipaglia Salerno 2 83 Boscotrecase Napoli 1 28 Caivano Napoli 3 126 Capriglia Irpina Avellino 2 12 Cardito Napoli 1 40 Casalnuovo di Napoli Napoli 9 90 Casandrino Napoli 1 19 Casoria Napoli 4 110 Castello di Cisterna Napoli 1 13 Crispano Napoli 2 22 Eboli Salerno 1 52 Francolise Caserta 2 19 Frattamaggiore Napoli 2 56 Frattaminore Napoli 6 42 Giugliano in Campania Napoli 7 244 Grottaminarda Avellino 1 12 Marano di Napoli Napoli 1 93 Marigliano Napoli 3 87 Melito di Napoli Napoli 3 66 Montecalvo Irpino Avellino 2 8 Montesano sulla Marcellana Salerno 1 5 Mugnano di Napoli Napoli 2 57 Napoli Napoli 60 1554 Nocera Inferiore Salerno 4 132 Nocera Superiore Salerno 4 83 Nola Napoli 3 64 Pellezzano Salerno 1 21 Poggiomarino Napoli 1 24 Pomigliano d’Arco Napoli 5 63 Portici Napoli 1 90 Pozzuoli Napoli 1 154 Quarto Napoli 2 59 Salerno Salerno 4 257 San Bartolomeo in Galdo Benevento 3 24 San Gennaro Vesuviano Napoli 3 24 San Martino Valle Caudina Avellino 1 5 San Valentino Torio Salerno 2 21 San Vitaliano Napoli 1 8 Sant’Antimo Napoli 2 50 Sarno Salerno 6 61 Saviano Napoli 1 17 Scafati Salerno 1 72 Siano Salerno 1 17 Sirignano Avellino 1 5 Solofra Avellino 2 21 Somma Vesuviana Napoli 1 58 Torre del Greco Napoli 14 130 Trevico Avellino 1 1