Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 22 giugno, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Afragola Napoli 2 88 Agerola Napoli 1 20 Aversa Caserta 1 36 Baiano Avellino 3 28 Baronissi Salerno 1 18 Benevento Benevento 2 124 Calvizzano Napoli 5 22 Casalnuovo di Napoli Napoli 2 50 Casavatore Napoli 2 21 Casoria Napoli 1 75 Castel Volturno Caserta 1 24 Cesa Caserta 1 7 Cimitile Napoli 1 15 Crispano Napoli 1 21 Ercolano Napoli 1 68 Giugliano in Campania Napoli 3 187 Maddaloni Caserta 2 35 Marano di Napoli Napoli 7 95 Monteforte Irpino Avellino 1 37 Mugnano di Napoli Napoli 4 55 Napoli Napoli 14 1015 Nola Napoli 3 65 Oliveto Citra Salerno 1 17 Ottaviano Napoli 2 28 Pagani Salerno 2 66 Piaggine Salerno 1 14 Pollena Trocchia Napoli 1 13 Pomigliano d’Arco Napoli 1 79 Portici Napoli 2 96 Pozzuoli Napoli 1 185 Quarto Napoli 1 53 Roccabascerana Avellino 1 9 Roccarainola Napoli 1 9 Sant’Anastasia Napoli 1 26 Santa Maria a Vico Caserta 1 17 Sarno Salerno 1 30 Saviano Napoli 5 23 Scafati Salerno 5 93 Solofra Avellino 1 10 Somma Vesuviana Napoli 1 33 Teggiano Salerno 1 9 Torre Annunziata Napoli 1 50 Trentola Ducenta Caserta 1 10 Vico Equense Napoli 1 41 Villaricca Napoli 1 51