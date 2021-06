Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 6 giugno, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 1 98 Afragola Napoli 5 106 Albanella Salerno 1 16 Altavilla Irpina Avellino 1 5 Arzano Napoli 3 66 Atripalda Avellino 1 20 Avellino Avellino 2 101 Baronissi Salerno 1 24 Battipaglia Salerno 2 84 Benevento Benevento 3 96 Boscoreale Napoli 2 40 Brusciano Napoli 1 21 Buccino Salerno 1 4 Caivano Napoli 6 43 Calvizzano Napoli 1 25 Camposano Napoli 1 9 Capaccio Paestum Salerno 2 58 Capodrise Caserta 1 16 Capua Caserta 1 26 Casalnuovo di Napoli Napoli 5 124 Casavatore Napoli 3 38 Casoria Napoli 10 154 Castellammare di Stabia Napoli 1 97 Castelnuovo di Conza Salerno 1 2 Cercola Napoli 1 20 Cicciano Napoli 1 16 Crispano Napoli 1 13 Dugenta Benevento 1 4 Durazzano Benevento 1 2 Eboli Salerno 2 59 Fisciano Salerno 1 25 Forio Napoli 2 21 Frattamaggiore Napoli 2 42 Frattaminore Napoli 2 20 Gesualdo Avellino 1 4 Giugliano in Campania Napoli 11 192 Grumo Nevano Napoli 3 32 Ischia Napoli 1 22 Laurino Salerno 2 15 Maddaloni Caserta 2 28 Marano di Napoli Napoli 4 107 Mariglianella Napoli 1 15 Marigliano Napoli 3 81 Melito di Napoli Napoli 1 69 Melizzano Benevento 1 8 Mercato San Severino Salerno 1 41 Montesano sulla Marcellana Salerno 5 21 Mugnano del Cardinale Avellino 1 5 Mugnano di Napoli Napoli 1 49 Napoli Napoli 65 1391 Nocera Inferiore Salerno 6 152 Nocera Superiore Salerno 3 74 Nola Napoli 4 82 Ottaviano Napoli 1 41 Pagani Salerno 6 82 Palma Campania Napoli 3 22 Piaggine Salerno 3 25 Poggiomarino Napoli 1 22 Pollena Trocchia Napoli 3 13 Pomigliano d’Arco Napoli 2 75 Pontecagnano Faiano Salerno 2 43 Portici Napoli 5 106 Qualiano Napoli 1 40 Quarto Napoli 1 56 Ricigliano Salerno 1 2 Roccadaspide Salerno 1 32 Roscigno Salerno 1 2 Salerno Salerno 5 186 San Gennaro Vesuviano Napoli 2 30 San Giorgio a Cremano Napoli 1 75 San Gregorio Magno Salerno 1 9 San Sebastiano al Vesuvio Napoli 1 14 San Valentino Torio Salerno 1 17 Sant’Agnello Napoli 1 7 Sant’Anastasia Napoli 5 41 Sant’Angelo d’Alife Caserta 2 5 Sant’Antimo Napoli 2 48 Sant’Antonio Abate Napoli 2 25 Santa Maria Capua Vetere Caserta 1 22 Sarno Salerno 2 29 Somma Vesuviana Napoli 1 51 Sorbo Serpico Avellino 1 6 Torre Annunziata Napoli 3 57 Torre del Greco Napoli 1 110 Vietri sul Mare Salerno 1 4 Villaricca Napoli 3 54