Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 7 giugno, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 5 73 Afragola Napoli 1 55 Airola Benevento 1 9 Altavilla Irpina Avellino 1 2 Angri Salerno 3 19 Boscoreale Napoli 1 9 Caivano Napoli 2 47 Calvizzano Napoli 1 13 Capaccio Paestum Salerno 1 5 Capodrise Caserta 1 3 Casalnuovo di Napoli Napoli 3 73 Casavatore Napoli 1 8 Casoria Napoli 6 83 Castel San Giorgio Salerno 1 20 Castel Volturno Caserta 1 15 Cava de’ Tirreni Salerno 4 34 Cercola Napoli 2 18 Contursi Terme Salerno 1 2 Crispano Napoli 1 15 Eboli Salerno 6 38 Fisciano Salerno 1 4 Forio Napoli 1 18 Frattamaggiore Napoli 3 25 Giugliano in Campania Napoli 7 119 Grumo Nevano Napoli 2 21 Ischia Napoli 2 23 Laurino Salerno 4 9 Marano di Napoli Napoli 1 47 Massa di Somma Napoli 1 9 Montoro Avellino 2 9 Mugnano di Napoli Napoli 7 43 Napoli Napoli 53 651 Nocera Superiore Salerno 4 32 Ottaviano Napoli 2 14 Pagani Salerno 1 38 Piaggine Salerno 1 16 Qualiano Napoli 10 46 Salerno Salerno 6 129 San Cipriano Picentino Salerno 3 6 San Giorgio a Cremano Napoli 1 25 San Valentino Torio Salerno 5 22 Sant’Agata De’ Goti Benevento 1 5 Sant’Anastasia Napoli 1 14 Sant’Antimo Napoli 4 20 Sant’Antonio Abate Napoli 2 17 Santa Maria Capua Vetere Caserta 2 6 Sarno Salerno 2 28 Torre del Greco Napoli 2 51 Trentola Ducenta Caserta 1 2 Volla Napoli 2 18