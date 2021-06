Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 2 giugno, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 4 169 Afragola Napoli 8 187 Agropoli Salerno 1 59 Alife Caserta 1 15 Angri Salerno 5 104 Arienzo Caserta 2 33 Arpaia Benevento 1 9 Arzano Napoli 6 100 Atripalda Avellino 1 32 Avella Avellino 1 16 Avellino Avellino 1 159 Battipaglia Salerno 2 151 Benevento Benevento 3 148 Boscotrecase Napoli 4 44 Caivano Napoli 7 72 Campagna Salerno 2 67 Capodrise Caserta 1 35 Capua Caserta 2 36 Casaletto Spartano Salerno 3 4 Casalnuovo di Napoli Napoli 4 119 Casaluce Caserta 2 18 Casamarciano Napoli 1 14 Casandrino Napoli 4 41 Casapulla Caserta 1 28 Casavatore Napoli 4 60 Caserta Caserta 1 186 Casoria Napoli 16 174 Castel San Giorgio Salerno 1 16 Castellammare di Stabia Napoli 7 131 Castelpoto Benevento 1 8 Castelvetere in Val Fortore Benevento 2 3 Castelvetere sul Calore Avellino 1 3 Cervinara Avellino 6 28 Cervino Caserta 2 16 Cusano Mutri Benevento 1 5 Eboli Salerno 7 191 Ercolano Napoli 3 97 Fisciano Salerno 3 22 Forio Napoli 2 28 Frattamaggiore Napoli 3 77 Frattaminore Napoli 3 34 Giugliano in Campania Napoli 14 309 Grazzanise Caserta 4 9 Grumo Nevano Napoli 2 50 Lapio Avellino 1 2 Laurino Salerno 3 18 Lusciano Caserta 2 38 Macerata Campania Caserta 2 25 Maddaloni Caserta 2 157 Marcianise Caserta 5 139 Marigliano Napoli 4 99 Massa di Somma Napoli 2 17 Melito di Napoli Napoli 3 62 Melizzano Benevento 1 12 Mercato San Severino Salerno 5 48 Meta Napoli 1 16 Monte San Giacomo Salerno 1 3 Montecorvino Pugliano Salerno 1 25 Monteforte Irpino Avellino 4 34 Mugnano del Cardinale Avellino 1 7 Mugnano di Napoli Napoli 6 86 Napoli Napoli 67 2314 Nocera Inferiore Salerno 5 92 Nola Napoli 5 84 Olevano sul Tusciano Salerno 1 15 Orta di Atella Caserta 2 53 Ottaviano Napoli 2 43 Pagani Salerno 3 82 Palma Campania Napoli 1 27 Parete Caserta 1 14 Paupisi Benevento 1 2 Pellezzano Salerno 4 38 Piaggine Salerno 2 9 Pietrastornina Avellino 1 3 Poggiomarino Napoli 1 33 Pomigliano d’Arco Napoli 4 95 Pontecagnano Faiano Salerno 1 77 Pontelandolfo Benevento 1 3 Portici Napoli 1 102 Portico di Caserta Caserta 6 28 Pozzuoli Napoli 12 211 Pratola Serra Avellino 1 5 Quarto Napoli 3 95 Salerno Salerno 6 359 San Bartolomeo in Galdo Benevento 11 29 San Felice a Cancello Caserta 2 72 San Gennaro Vesuviano Napoli 1 23 San Giorgio a Cremano Napoli 1 67 San Giuseppe Vesuviano Napoli 1 53 San Nicola la Strada Caserta 1 48 San Nicola Manfredi Benevento 1 10 San Prisco Caserta 3 31 San Tammaro Caserta 1 22 San Valentino Torio Salerno 2 34 Sant’Anastasia Napoli 8 88 Sant’Angelo a Cupolo Benevento 1 11 Sant’Antimo Napoli 3 60 Sant’Arpino Caserta 1 27 Sant’Egidio del Monte Albino Salerno 1 25 Santa Maria a Vico Caserta 1 44 Santa Maria Capua Vetere Caserta 4 82 Sanza Salerno 1 3 Sarno Salerno 2 97 Saviano Napoli 1 52 Scafati Salerno 2 100 Siano Salerno 1 21 Succivo Caserta 1 17 Teggiano Salerno 4 23 Terzigno Napoli 1 27 Teverola Caserta 1 19 Vietri sul Mare Salerno 1 19 Villa Literno Caserta 1 20 Villaricca Napoli 1 72 Volla Napoli 3 64