Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 13 giugno, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 1 54 Afragola Napoli 1 83 Avellino Avellino 1 94 Aversa Caserta 1 31 Battipaglia Salerno 3 61 Bellizzi Salerno 1 22 Boscoreale Napoli 1 33 Buonabitacolo Salerno 2 9 Caivano Napoli 1 68 Cancello ed Arnone Caserta 1 5 Capaccio Paestum Salerno 1 32 Cardito Napoli 1 29 Casalnuovo di Napoli Napoli 1 68 Casoria Napoli 1 128 Cava de’ Tirreni Salerno 1 51 Cervinara Avellino 1 30 Eboli Salerno 4 62 Frattamaggiore Napoli 1 30 Giugliano in Campania Napoli 2 189 Gricignano di Aversa Caserta 1 10 Marigliano Napoli 2 77 Melito di Napoli Napoli 2 52 Mercato San Severino Salerno 1 26 Meta Napoli 1 6 Montecorvino Pugliano Salerno 2 21 Mugnano di Napoli Napoli 3 65 Napoli Napoli 57 1323 Nocera Inferiore Salerno 3 80 Nocera Superiore Salerno 3 39 Nola Napoli 1 40 Nusco Avellino 1 2 Olevano sul Tusciano Salerno 2 6 Ottaviano Napoli 1 22 Pellezzano Salerno 1 15 Piaggine Salerno 1 12 Pontecagnano Faiano Salerno 1 50 Pozzuoli Napoli 2 160 Qualiano Napoli 3 40 Rotondi Avellino 1 7 Salerno Salerno 4 238 San Bartolomeo in Galdo Benevento 1 9 San Giorgio a Cremano Napoli 3 63 San Giorgio del Sannio Benevento 1 11 San Marco Evangelista Caserta 1 3 San Marzano sul Sarno Salerno 1 9 San Nicola la Strada Caserta 1 22 San Sebastiano al Vesuvio Napoli 1 17 San Valentino Torio Salerno 1 34 Sant’Antimo Napoli 1 36 Sarno Salerno 3 59 Scafati Salerno 2 39 Somma Vesuviana Napoli 1 54 Torre Annunziata Napoli 4 57 Torre del Greco Napoli 2 74 Trecase Napoli 2 8 Villaricca Napoli 1 46 Volla Napoli 2 45