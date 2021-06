Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 24 giugno, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 3 87 Afragola Napoli 1 91 Agerola Napoli 2 9 Ascea Salerno 1 12 Bacoli Napoli 1 26 Battipaglia Salerno 1 93 Benevento Benevento 4 127 Boscoreale Napoli 1 37 Calvi Risorta Caserta 1 11 Calvizzano Napoli 3 22 Campagna Salerno 1 23 Camposano Napoli 3 6 Capaccio Paestum Salerno 1 28 Casavatore Napoli 2 24 Casoria Napoli 1 113 Castel Volturno Caserta 2 45 Cava de’ Tirreni Salerno 2 58 Cicciano Napoli 1 8 Colle Sannita Benevento 1 6 Eboli Salerno 2 94 Frattamaggiore Napoli 1 47 Giugliano in Campania Napoli 2 163 Limatola Benevento 1 11 Marano di Napoli Napoli 4 95 Marzano di Nola Avellino 1 2 Mercato San Severino Salerno 3 23 Monte San Giacomo Salerno 1 4 Mugnano di Napoli Napoli 1 80 Napoli Napoli 19 1452 Nocera Inferiore Salerno 1 124 Nocera Superiore Salerno 1 50 Oliveto Citra Salerno 2 13 Orria Salerno 1 5 Piaggine Salerno 3 8 Pollena Trocchia Napoli 1 12 Pomigliano d’Arco Napoli 1 38 Pontecagnano Faiano Salerno 1 39 Portici Napoli 1 85 Portico di Caserta Caserta 1 9 Pozzuoli Napoli 2 113 Quarto Napoli 1 51 Roccabascerana Avellino 1 6 Rotondi Avellino 1 3 Salerno Salerno 7 220 San Giorgio del Sannio Benevento 1 30 San Giuseppe Vesuviano Napoli 1 40 San Marzano sul Sarno Salerno 1 8 Sant’Antimo Napoli 1 36 Sarno Salerno 1 35 Sassano Salerno 1 14 Savignano Irpino Avellino 1 3 Terzigno Napoli 1 20 Torre del Greco Napoli 4 120 Vico Equense Napoli 1 31 Volla Napoli 1 31