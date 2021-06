Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 5 giugno, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerno Salerno 2 14 Acerra Napoli 1 108 Afragola Napoli 2 113 Airola Benevento 2 11 Altavilla Irpina Avellino 1 15 Angri Salerno 1 58 Arienzo Caserta 1 16 Arzano Napoli 7 51 Auletta Salerno 1 4 Avella Avellino 3 31 Avellino Avellino 3 148 Aversa Caserta 6 78 Baiano Avellino 1 6 Battipaglia Salerno 4 115 Benevento Benevento 7 152 Caiazzo Caserta 1 14 Caivano Napoli 1 61 Campagna Salerno 2 41 Camposano Napoli 1 15 Cancello ed Arnone Caserta 1 20 Capriglia Irpina Avellino 1 5 Cardito Napoli 2 39 Casal di Principe Caserta 1 25 Casalnuovo di Napoli Napoli 2 104 Casamarciano Napoli 1 8 Casandrino Napoli 2 22 Casavatore Napoli 2 37 Casoria Napoli 3 154 Castel Volturno Caserta 7 59 Castellammare di Stabia Napoli 4 122 Cava de’ Tirreni Salerno 1 92 Cercola Napoli 4 33 Cerreto Sannita Benevento 1 7 Cervino Caserta 5 21 Crispano Napoli 1 20 Dragoni Caserta 2 35 Eboli Salerno 1 163 Ercolano Napoli 1 106 Faicchio Benevento 1 7 Forio Napoli 1 29 Frattaminore Napoli 1 23 Giugliano in Campania Napoli 7 245 Grazzanise Caserta 2 15 Grumo Nevano Napoli 3 35 Ischia Napoli 3 19 Liberi Caserta 1 5 Lusciano Caserta 2 27 Macerata Campania Caserta 2 19 Maddaloni Caserta 2 82 Marano di Napoli Napoli 4 126 Marcianise Caserta 3 94 Mariglianella Napoli 3 18 Marigliano Napoli 6 106 Melito di Napoli Napoli 3 63 Mondragone Caserta 4 65 Montefalcione Avellino 1 11 Monteforte Irpino Avellino 5 40 Montesarchio Benevento 1 24 Montoro Avellino 1 30 Mugnano del Cardinale Avellino 5 18 Mugnano di Napoli Napoli 4 77 Napoli Napoli 40 1899 Nola Napoli 1 78 Orta di Atella Caserta 3 45 Ottaviano Napoli 6 58 Pagani Salerno 2 84 Pannarano Benevento 1 5 Parolise Avellino 1 1 Pellezzano Salerno 1 35 Piana di Monte Verna Caserta 1 6 Pietramelara Caserta 1 11 Pollena Trocchia Napoli 3 24 Pomigliano d’Arco Napoli 1 83 Pompei Napoli 4 32 Ponte Benevento 1 2 Pontecagnano Faiano Salerno 1 44 Portici Napoli 7 83 Quadrelle Avellino 1 6 Qualiano Napoli 2 38 Quarto Napoli 2 61 Roccadaspide Salerno 1 19 Roscigno Salerno 1 4 Salerno Salerno 7 245 San Bartolomeo in Galdo Benevento 1 12 San Cipriano d’Aversa Caserta 1 19 San Gennaro Vesuviano Napoli 1 25 San Giorgio a Cremano Napoli 1 73 San Giuseppe Vesuviano Napoli 2 51 San Gregorio Matese Caserta 1 7 San Prisco Caserta 1 32 San Salvatore Telesino Benevento 1 14 San Sebastiano al Vesuvio Napoli 1 22 Sant’Agata De’ Goti Benevento 1 23 Sant’Anastasia Napoli 2 43 Sant’Antonio Abate Napoli 1 26 Sant’Egidio del Monte Albino Salerno 1 26 Santa Maria a Vico Caserta 1 39 Santa Maria La Fossa Caserta 1 6 Sarno Salerno 2 119 Sassano Salerno 1 15 Saviano Napoli 1 43 Scafati Salerno 5 118 Sessa Aurunca Caserta 2 11 Siano Salerno 3 26 Solofra Avellino 5 39 Solopaca Benevento 1 5 Somma Vesuviana Napoli 6 63 Torre Annunziata Napoli 1 78 Torre del Greco Napoli 5 161 Villa di Briano Caserta 3 18 Villaricca Napoli 4 66 Volla Napoli 8 50