Resta piuttosto stabile, in Campania, l’indice di positivita’. Secondo i dati dell’Unita’ di crisi della Regione Campania sono 218 i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 5692 tamponi molecolari esaminati. Un numero di test nettamente inferiore al solito visto che ieri era un giorno festivo. Da qui l’aumento conseguenziale dell’indice di positivita’ che passa dal 2,98% al 3,82%. Otto i decessi – 6 nelle ultime 48 ore e due in precedenza ma registrati ieri – e 789 le persone guarite. In merito alla situazione negli ospedali, calano i ricoveri in intensiva (ieri 55 ed oggi 54) e in maniera piu’ netta in degenza (ieri 624 ed oggi 594).

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 218 (*)

di cui

Asintomatici: 127 (*)

Sintomatici: 91 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 5.692

Tamponi antigenici del giorno: 1.355

Deceduti: 8 (**)

Totale deceduti: 7.229

Guariti: 789

Totale guariti: 348.023

** 6 deceduti nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 54

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 594 (*)

* Posti letto Covid e Offerta privata.