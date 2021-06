Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 1 giugno, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 1 110 Afragola Napoli 8 129 Airola Benevento 2 23 Altavilla Irpina Avellino 1 8 Amorosi Benevento 1 4 Angri Salerno 3 59 Arienzo Caserta 1 5 Avella Avellino 4 38 Avellino Avellino 5 221 Aversa Caserta 3 77 Bacoli Napoli 3 49 Baiano Avellino 4 23 Baselice Benevento 1 4 Battipaglia Salerno 4 91 Bellona Caserta 1 10 Benevento Benevento 5 206 Bonea Benevento 1 2 Boscotrecase Napoli 1 13 Bracigliano Salerno 1 27 Bucciano Benevento 2 8 Caivano Napoli 4 61 Calvizzano Napoli 1 16 Capriglia Irpina Avellino 6 16 Capua Caserta 1 17 Cardito Napoli 3 46 Casagiove Caserta 5 19 Casalnuovo di Napoli Napoli 10 98 Casandrino Napoli 1 26 Casavatore Napoli 1 31 Caserta Caserta 2 157 Casoria Napoli 5 117 Castel San Giorgio Salerno 4 39 Castellabate Salerno 1 17 Castellammare di Stabia Napoli 2 154 Castelvenere Benevento 2 15 Cava de’ Tirreni Salerno 7 186 Cervino Caserta 1 9 Contursi Terme Salerno 1 7 Domicella Avellino 2 12 Dragoni Caserta 4 22 Eboli Salerno 3 126 Faicchio Benevento 1 9 Fisciano Salerno 1 24 Forchia Benevento 1 3 Frasso Telesino Benevento 1 9 Frattaminore Napoli 3 19 Frignano Caserta 1 10 Giugliano in Campania Napoli 7 173 Grazzanise Caserta 2 18 Gricignano di Aversa Caserta 1 19 Grottaminarda Avellino 1 20 Grottolella Avellino 3 12 Grumo Nevano Napoli 1 32 Laurino Salerno 7 47 Manocalzati Avellino 2 17 Marigliano Napoli 1 53 Melito di Napoli Napoli 3 67 Mercogliano Avellino 4 37 Mondragone Caserta 4 19 Montecorvino Rovella Salerno 2 26 Montesarchio Benevento 5 44 Montoro Avellino 1 35 Mugnano del Cardinale Avellino 1 24 Mugnano di Napoli Napoli 1 54 Napoli Napoli 64 1365 Nocera Inferiore Salerno 12 258 Nocera Superiore Salerno 4 112 Nusco Avellino 1 5 Orta di Atella Caserta 1 24 Ottaviano Napoli 5 52 Paduli Benevento 1 9 Pagani Salerno 9 122 Parete Caserta 1 11 Piaggine Salerno 1 15 Piana di Monte Verna Caserta 1 4 Pietradefusi Avellino 1 15 Poggiomarino Napoli 1 21 Pomigliano d’Arco Napoli 7 74 Pontecagnano Faiano Salerno 3 59 Portici Napoli 1 87 Pozzuoli Napoli 6 120 Qualiano Napoli 6 52 Quarto Napoli 1 70 Rocca D’Evandro Caserta 1 2 Roccadaspide Salerno 1 14 Salerno Salerno 3 218 Salza Irpina Avellino 1 2 San Bartolomeo in Galdo Benevento 7 16 San Gennaro Vesuviano Napoli 1 29 San Marcellino Caserta 4 14 San Sebastiano al Vesuvio Napoli 1 28 San Valentino Torio Salerno 3 82 Sant’Anastasia Napoli 5 40 Sant’Antimo Napoli 3 48 Sant’Antonio Abate Napoli 1 23 Sant’Egidio del Monte Albino Salerno 1 20 Santa Maria Capua Vetere Caserta 2 58 Sarno Salerno 10 180 Scafati Salerno 2 139 Scisciano Napoli 2 7 Sirignano Avellino 1 13 Solofra Avellino 1 25 Solopaca Benevento 1 10 Striano Napoli 1 8 Sturno Avellino 5 31 Telese Terme Benevento 5 27 Terzigno Napoli 1 20 Teverola Caserta 2 19 Torre Annunziata Napoli 1 41 Torre del Greco Napoli 2 91 Trentola Ducenta Caserta 1 30 Venticano Avellino 1 8 Villaricca Napoli 1 43