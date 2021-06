Ancora una vittima giovane del Covid in Campania. Succede a Bellona nel Casertano dove ha perso la vita Raffaele Romano di 42 anni. A darne notizia è il sindaco Filippo Abbate: “La scomparsa di un altro concittadino, deceduto a causa del covid 19, ci addolora profondamente e ci spezza il cuore. Esprimo, a nome mio e dell’Amministrazione Comunale, alla moglie, ai figli e alla famiglia, le più sentite condoglianze e vicinanza in questo momento di profonda sofferenza per non aver avuto nemmeno la possibilità di assistere il proprio caro negli ultimi giorni della sua vita”.

Segno, insomma, che il calo forte dei contagi di questo periodo non è ancora la fine di tutto. Purtroppo ci sono ancora situazioni difficili e decessi di giovani.