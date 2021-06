Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 8 giugno, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 5 91 Afragola Napoli 5 116 Agerola Napoli 1 12 Altavilla Irpina Avellino 1 5 Angri Salerno 1 51 Ariano Irpino Avellino 3 49 Arzano Napoli 1 72 Baiano Avellino 5 31 Bellizzi Salerno 1 35 Boscoreale Napoli 2 32 Brusciano Napoli 2 37 Caivano Napoli 6 80 Camposano Napoli 1 11 Cardito Napoli 3 47 Casalbuono Salerno 2 5 Casalnuovo di Napoli Napoli 2 99 Casamarciano Napoli 1 9 Caserta Caserta 1 131 Casoria Napoli 4 151 Castellammare di Stabia Napoli 4 125 Cava de’ Tirreni Salerno 3 77 Cicciano Napoli 7 42 Cimitile Napoli 1 18 Contursi Terme Salerno 1 15 Eboli Salerno 4 162 Ercolano Napoli 1 36 Frattamaggiore Napoli 1 59 Gesualdo Avellino 3 4 Giugliano in Campania Napoli 1 191 Grottaminarda Avellino 1 43 Laurino Salerno 4 45 Maddaloni Caserta 3 36 Marano di Napoli Napoli 5 91 Marcianise Caserta 1 30 Mariglianella Napoli 1 34 Marigliano Napoli 5 131 Mercato San Severino Salerno 4 49 Montecalvo Irpino Avellino 8 14 Monteforte Irpino Avellino 2 33 Montesarchio Benevento 2 36 Montoro Avellino 1 62 Mugnano del Cardinale Avellino 2 21 Mugnano di Napoli Napoli 5 78 Napoli Napoli 19 1274 Nocera Inferiore Salerno 3 116 Nocera Superiore Salerno 5 64 Nola Napoli 7 98 Ottaviano Napoli 13 110 Pagani Salerno 3 71 Piaggine Salerno 3 17 Poggiomarino Napoli 2 39 Pomigliano d’Arco Napoli 2 82 Pozzuoli Napoli 2 191 Quadrelle Avellino 1 4 Qualiano Napoli 3 39 Roccarainola Napoli 2 16 Salerno Salerno 1 233 San Gennaro Vesuviano Napoli 4 45 San Giorgio a Cremano Napoli 1 43 San Giuseppe Vesuviano Napoli 5 67 San Valentino Torio Salerno 1 52 Sant’Agata De’ Goti Benevento 2 21 Sant’Anastasia Napoli 7 51 Sant’Angelo dei Lombardi Avellino 1 10 Sant’Antimo Napoli 1 47 Santa Paolina Avellino 1 3 Sarno Salerno 4 78 Scisciano Napoli 1 11 Sessa Aurunca Caserta 1 5 Sirignano Avellino 10 17 Solofra Avellino 4 33 Somma Vesuviana Napoli 7 70 Sorrento Napoli 1 23 Sperone Avellino 2 12 Striano Napoli 2 19 Teora Avellino 1 13 Terzigno Napoli 1 31 Torre del Greco Napoli 4 106 Valle dell’Angelo Salerno 1 2 Villaricca Napoli 1 50 Vitulano Benevento 1 6 Volla Napoli 3 28