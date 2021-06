Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 28 giugno, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 1 12 Afragola Napoli 2 30 Albanella Salerno 3 6 Altavilla Irpina Avellino 1 2 Baiano Avellino 1 8 Calvizzano Napoli 1 4 Casoria Napoli 2 26 Frattamaggiore Napoli 1 9 Giugliano in Campania Napoli 5 87 Grumo Nevano Napoli 1 11 Marano di Napoli Napoli 1 17 Marzano di Nola Avellino 1 3 Mercato San Severino Salerno 1 15 Mercogliano Avellino 3 12 Montecorvino Rovella Salerno 1 7 Montemiletto Avellino 4 15 Napoli Napoli 10 306 Oliveto Citra Salerno 3 11 Ottaviano Napoli 1 7 Pomigliano d’Arco Napoli 1 12 Pozzuoli Napoli 1 41 Sant’Antimo Napoli 2 15