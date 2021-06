Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 11 giugno, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 2 84 Afragola Napoli 7 89 Aversa Caserta 1 43 Battipaglia Salerno 1 77 Brusciano Napoli 1 16 Buonabitacolo Salerno 1 6 Caivano Napoli 5 63 Calvizzano Napoli 2 22 Camposano Napoli 1 7 Cardito Napoli 1 32 Casalnuovo di Napoli Napoli 6 73 Casandrino Napoli 1 17 Casavatore Napoli 1 35 Casoria Napoli 5 131 Cercola Napoli 1 29 Cerreto Sannita Benevento 1 8 Cicciano Napoli 3 16 Contursi Terme Salerno 1 8 Crispano Napoli 3 18 Eboli Salerno 1 57 Fisciano Salerno 1 29 Frattamaggiore Napoli 1 39 Giugliano in Campania Napoli 13 226 Grottolella Avellino 2 11 Grumo Nevano Napoli 1 29 Laurino Salerno 5 18 Limatola Benevento 1 3 Maddaloni Caserta 1 39 Marigliano Napoli 1 57 Massa di Somma Napoli 1 9 Melito di Napoli Napoli 3 62 Mercato San Severino Salerno 1 44 Monteforte Irpino Avellino 4 41 Montemarano Avellino 1 7 Montemiletto Avellino 1 19 Montesano sulla Marcellana Salerno 1 12 Mugnano del Cardinale Avellino 1 11 Mugnano di Napoli Napoli 1 68 Napoli Napoli 51 1651 Nocera Superiore Salerno 1 36 Olevano sul Tusciano Salerno 1 26 Pagani Salerno 1 76 Poggiomarino Napoli 1 24 Pollena Trocchia Napoli 1 19 Pomigliano d’Arco Napoli 2 73 Pompei Napoli 1 31 Pozzuoli Napoli 2 135 Roccabascerana Avellino 1 4 Sala Consilina Salerno 1 20 Salerno Salerno 6 236 San Bartolomeo in Galdo Benevento 2 34 San Giuseppe Vesuviano Napoli 1 18 San Marzano sul Sarno Salerno 7 22 San Sebastiano al Vesuvio Napoli 1 18 San Valentino Torio Salerno 1 23 Sant’Antimo Napoli 3 31 Sant’Antonio Abate Napoli 1 16 Sant’Egidio del Monte Albino Salerno 1 10 Sarno Salerno 4 46 Scafati Salerno 1 71 Siano Salerno 1 18 Sicignano degli Alburni Salerno 1 21 Sirignano Avellino 1 3 Solofra Avellino 2 19 Sperone Avellino 1 12 Torre Annunziata Napoli 3 41 Torre del Greco Napoli 8 136 Villaricca Napoli 3 46 Volla Napoli 1 34