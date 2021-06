Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 27 giugno, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 4 67 Agerola Napoli 10 36 Ascea Salerno 1 20 Bacoli Napoli 1 26 Benevento Benevento 1 86 Caivano Napoli 1 32 Calvizzano Napoli 6 21 Campagna Salerno 1 25 Casapesenna Caserta 1 5 Caserta Caserta 1 51 Cava de’ Tirreni Salerno 1 42 Cercola Napoli 1 17 Eboli Salerno 2 57 Ercolano Napoli 1 80 Giugliano in Campania Napoli 9 159 Maddaloni Caserta 1 29 Marano di Napoli Napoli 5 89 Mercogliano Avellino 1 15 Mugnano di Napoli Napoli 2 54 Napoli Napoli 18 1165 Nola Napoli 1 43 Oliveto Citra Salerno 1 12 Pomigliano d’Arco Napoli 2 47 Pozzuoli Napoli 3 116 Qualiano Napoli 1 33 Quarto Napoli 1 56 Salerno Salerno 3 151 San Bartolomeo in Galdo Benevento 1 8 San Giuseppe Vesuviano Napoli 1 32 Terzigno Napoli 1 18 Torre del Greco Napoli 8 162 Vico Equense Napoli 1 31 Villaricca Napoli 3 34