Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 9 giugno, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 9 126 Afragola Napoli 3 108 Agropoli Salerno 3 56 Airola Benevento 2 9 Albanella Salerno 1 17 Altavilla Irpina Avellino 1 7 Angri Salerno 5 66 Ariano Irpino Avellino 2 40 Arienzo Caserta 1 6 Arzano Napoli 4 79 Avellino Avellino 2 117 Aversa Caserta 2 61 Bagnoli Irpino Avellino 1 5 Battipaglia Salerno 1 77 Caivano Napoli 1 56 Capaccio Paestum Salerno 1 52 Capri Napoli 1 11 Capriglia Irpina Avellino 2 7 Cardito Napoli 1 51 Casalnuovo di Napoli Napoli 7 107 Casandrino Napoli 1 28 Casavatore Napoli 1 35 Caserta Caserta 2 124 Casoria Napoli 8 183 Castellammare di Stabia Napoli 1 104 Castello di Cisterna Napoli 1 17 Castelnuovo di Conza Salerno 2 3 Cava de’ Tirreni Salerno 2 109 Cesinali Avellino 1 5 Cimitile Napoli 1 15 Crispano Napoli 1 21 Dugenta Benevento 2 11 Ercolano Napoli 3 106 Fontanarosa Avellino 1 5 Forio Napoli 1 33 Frattaminore Napoli 2 26 Giugliano in Campania Napoli 3 283 Grumo Nevano Napoli 1 19 Laurino Salerno 6 28 Macerata Campania Caserta 2 18 Maddaloni Caserta 3 36 Marano di Napoli Napoli 6 126 Marigliano Napoli 4 56 Melito di Napoli Napoli 1 56 Montecalvo Irpino Avellino 1 12 Montesano sulla Marcellana Salerno 2 16 Morcone Benevento 1 9 Mugnano di Napoli Napoli 2 74 Napoli Napoli 68 2182 Olevano sul Tusciano Salerno 1 9 Orta di Atella Caserta 1 33 Pagani Salerno 7 109 Pellezzano Salerno 1 26 Poggiomarino Napoli 1 24 Portici Napoli 3 142 Portico di Caserta Caserta 3 12 Pozzuoli Napoli 2 166 Procida Napoli 1 24 Qualiano Napoli 2 44 Quarto Napoli 1 70 Salerno Salerno 8 316 San Bartolomeo in Galdo Benevento 4 12 San Gennaro Vesuviano Napoli 1 16 San Giorgio a Cremano Napoli 1 97 San Mango Piemonte Salerno 3 9 San Marzano sul Sarno Salerno 4 26 San Mauro La Bruca Salerno 1 3 San Prisco Caserta 1 14 San Sebastiano al Vesuvio Napoli 1 36 San Valentino Torio Salerno 2 13 San Vitaliano Napoli 1 12 Sant’Anastasia Napoli 2 41 Sant’Antimo Napoli 4 59 Santa Maria Capua Vetere Caserta 1 26 Sessa Aurunca Caserta 2 15 Siano Salerno 1 35 Somma Vesuviana Napoli 2 60 Sperone Avellino 1 6 Terzigno Napoli 1 22 Torre Annunziata Napoli 1 72 Torre del Greco Napoli 5 122 Villaricca Napoli 1 62 Visciano Napoli 2 6 Vitulano Benevento 1 6 Volla Napoli 1 43