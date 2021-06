Momenti di gioia nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati per due pazienti che hanno lasciato il reparto. Si tratta di Sabino De Venezia, 61enne di Atripalda (Avellino), e di Salvatore Del Vecchio, 50enne di Monteforte Irpino. Il primo è trasferito in un vicino centro di riabilitazione. L’altro, che necessita ancora di qualche giorno di monitoraggio, è trasferito nell’Unità operativa non Covid di Medicina generale del plesso ospedaliero di Solofra.

«Entrambi, negativi già da un paio di settimane al nuovo Coronavirus – racconta Angelo Storti, responsabile dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera Moscati -, sono prima estubati e poi, gradualmente, adattati alla respirazione spontanea. Il sorriso che riceviamo al momento del risveglio dei pazienti che riescono a sconfiggere questo maledetto virus è per noi operatori un’emozione indescrivibile». Il 61enne atripaldese era ricoverato dal 14 aprile scorso ed era trasferito in terapia intensiva il 17. Del Vecchio, invece, era ricoverato dal 25 marzo ed era entrato in terapia intensiva il 6 aprile.