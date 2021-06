I carabinieri indagano sul ferimento di una donna mentre questa era in terrazza nel Napoletano. Il fatto e’ accaduto ieri sera a Ercolano, dove i militari dell’Arma sono intervenuti in una abitazione in via Tironi di Moccia; qui Ciretta La Giorno, 49 anni, era stata colpita alla schiena mentre era in terrazzo. La donna e’ ricoverata all’Ospedale del Mare di Napoli, dove l’hano trasportata i familiari e non in pericolo di vita. E’ stata ferita da un colpo di pistola.

Indagini in corso per verificare l’esatta dinamica del ferimento. Acquisite le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona, e sentiti i parenti. Sia la donna che i suoi familiari sono incensurati.