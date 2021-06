Presso i locali dell’isola 1 del CIS di Nola, su iniziativa della nota famiglia di imprenditori Cammarota, ieri pomeriggio e per il secondo anno consecutivo, si è rinnovato l’ appuntamento con il C.A.M. e i tifosi azzurri. La prima inaugurazione risale al trascorso 2 ottobre del 2020. Un doppio legame non solo in termini di discendenza familiare (quarta generazione) ,ma soprattutto per il legame indissolubile tra la squadra del Napoli e la stessa città. Un vero e proprio museo ricco di “cimeli” di ogni genere: palloni, maglie originali, tute, vecchi abbonamenti e biglietti di partite svoltesi sul campo, foto storiche, firme prestigiose e non per ultimo veri e propri “pezzi d’arte” del compianto Diego Armando Maradona. Una collezione privata policromatica e che si tramanda da quattro generazioni, grazie all’ idea del (trisavolo) “Nonno Vincenzo” eintende rappresentare ciò che ormai è divenuta leggenda la mitica figura del compianto Diego Armando Maradona. Luogo di esposizione quasi mistico, dal sapore surreale e che racchiude un mix di colori e dinamicità di “veri capolavori” del calcio. e non solo : eventi sportivi e di solidarietà, incontri per appassionati e tifosi ed anche di trasmissioni sportive e incontri per addetti ai lavori. Protagonista indiscusso della kermesse, non poteva che essere il compianto Pibe de Oro, ossia Diego Armando Maradona. Figura leggendaria icona di giovani promesse e semplici appassionati che prendono spunto dalla vita di quel giovane ragazzo di origini umili, nato il 30/10/1960 a Lanùs, in un quartiere periferico di Buenos Aires. Quinto degli otto figli di Diego Maradona Senior e di Dalma Salvadora Franco, di origini parzialmente italiane e croate, dovute dal nonno materno Mateo Cariolichi (Matej Kariolicì), mosse i suoi primi passi giocando da dilettante nelle strade della sua dimora natìa per poi raggiungere le vette sempre più alte e prestigiose conosciute in tutto il mondo quali: allenatore di calcio, dirigente sportivo, e calciatore argentino di ruolo fantasista, campione del mondo nel 1986 e vicecampione dl mondo nel 1990 con la nazionale argentina con ben 22 marcature e per due anni consecutive e conferendogli il soprannome D10S nella storia del pallone.

Una vera e propria festa, svoltasi all’esterno del padiglione e nel rispetto delle regole anti-Covid, con stuzzicherie e bevande di ogni genere e con torta finale, rendendo ancora più gradevole un pomeriggio all’insegna della musica dell’ autobus di Maradona e premiazioni di numerosi premi come: maglie azzurre, palloni, quadri e trolley da viaggio. Il tutto mentre all’ interno si registrava la diretta degli ospiti d’onore nonchè “fratelli e compagni di avventure” dentro e fuori il campo, quali: Pietro Puzone, il pupillo di Maradona; i campioni che nel 1986-87 regalarono la prima gioia al popolo napoletano, il primo scudetto del Napoli; colui che segnò il goal decisivo contro la Fiorentina Andrea Carnevale, il libero Alessandro Renica. Ed ancora: il capitano dei capitani Peppe Bruscolotti detto “Pal e fierr”, Giuseppe Volpecina e l’allora giovane ed ancora gagliardo Antonio Carannante. Presenti anche artisti del mondo dello spettacolo come il maestro e comico Fischietti che dirigeva da ex arbitro le varie relazioni all’esterno ed il noto cantautore Antonello Venditti, visibilmente commosso. La nascita del museo è un’iniziativa di Francesco Cammarota in omaggio ad Antonio Cammarota, scomparso nel 2020 e rappresenta il segno tangibile di una tradizione di famiglia tifosissima del Napoli oltre che grande collezionista di maglie degli annali del Napoli. Ciliecina sulla torta, l’ inattesa visita a sorpresa di Diego Armando Junior, anche se a convegno terminato e che come sempre ha sottolineato il forte legame che esisteva e che ancora perdura tra il padre e i cittadini partenopei.

Alcuni scatti di una domenica pomeriggio dalle sfumature ed i contorni rigorosamente “Azzurri”: