Un problema tecnico lungo la linea che porta a Sarno (Salerno) rende non operativo il servizio della Circumvesuviana tra le stazioni di San Giuseppe Vesuviano e San Valentino. Ad annunciarlo, attraverso una nota, e’ l’ente autonomo Volturno, che fa sapere come ”sulla linea Poggiomarino la circolazione ferroviaria e’ interrotta tra Torre Annunziata e Poggiomarino”.

Per il momento non sono annunciati bus sostitutivi, segno che la circolazione potrebbe riprendere quanto prima. Intanto gli utenti sono in attesa.