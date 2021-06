Chance di lavoro per tutti i diplomati e laureati della Campania. La Regione dovrebbe pubblicare a breve il bando per il rafforzamento dei centri per l’impiego e degli altri uffici locali, come trapelato da Palazzo Santa Lucia. Non si sa se sarà o meno la Formez a gestire il concorso, di cui si avranno notizie più chiare a luglio. Ma come il Concorsone dovrebbe essere proprio la società ad organizzare le selezioni.

Adesso si attende l’avviso della Regione Campania nei prossimi giorni, all’interno del quale saranno specificate anche tutte le figure professionali richieste. Le prove, poi, si terranno molto probabilmente entro luglio, in modalità digitale, senza carta e penna, già sperimentata dalla Regione Campania che è stata tra le prime a lanciarla.