I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio, Giuseppe Aversano, 25enne del posto gia’ noto alle forze dell’ordine. L’uomo era nel complesso popolare Cisternina e, durante una perquisizione, lo hanno trovato in possesso di 38 dosi di cocaina, 106 di crack, 3 di hashish e 7 di marijuana.

Nelle sue tasche anche 655 euro in contante, ritenuti guadagni dello spaccio. Aversano e’ finito in manette ed e’ ora in carcere, in attesa di giudizio.