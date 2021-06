Nei giorni scorsi un uomo è rimasto ferito a un passaggio a livello nei pressi della stazione di Casalnuovo. All’arrivo della chiamata alla Sala Operativa del Compartimento Polfer di Napoli si è subito attivata la macchina dei soccorsi: sul posto è giunto personale medico del 118, personale della Polizia Ferroviaria e una volante del Commissariato P.S. di Acerra. La vittima, ancora in vita, trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale “ Villa dei Fiori “ di Acerra dove è dimessa con una prognosi di 7 giorni. Dai primi accertamenti si è appurato che l’uomo, di 39 anni, avrebbe attraversato il passaggio a livello con le barriere chiuse- Finendo così investito di striscio dal treno, nonostante il macchinista abbia attivato la “frenata di emergenza”.

Per consentire i soccorsi, la circolazione è interrotta per circa 2 ore. All’esito dell’attività, il personale Polfer ha denunciato l’uomo, uscito miracolosamente solo ferito, per interruzione di pubblico servizio.