Camion in fiamme ieri a Battipaglia sull’Autostrada del Mediterraneo. Per cause ancora da appurare un autoarticolato è finito avvolto dal fuoco mentre era in transito sulla corsia sud direzione Reggio C. I vigili del fuoco hanno domato l’incendio ma il traffico è stato paralizzato per molto tempo. La colonna di fumo era ben visibile da molti punti della Piana del Sele.

Irrespirabile l’aria a Battipaglia e dintorni, oltre al tanto spavento. Sul posto udite anche diverse esplosioni dovute alle fiamme che hanno avvolto il carico e pneumatici del mezzo stesso.