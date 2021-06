Tragedia a Martinsicuro: muore un bimbo di anno e mezzo. Tutta da ricostruire la dinamica di quanto accaduto questa sera in via Marco Polo a Martinsicuro nord nel Teramano. Sembrerebbe dalla chiamata al 118 effettuata dalla madre del bimbo (una nigeriana) che il piccolo sia caduto dal balcone del terzo piano dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118 e i Carabinieri. E’ arrivato anche il magistrato di turno. Al vaglio degli inquirenti la ricostruzione dell’accaduto.

Il bimbo deceduto, infatti, apparentemente non riporterebbe traumi da caduta. Secondo alcune testimonianze poco dopo il fatto sarebbe arrivato sul posto il padre e poi altri extracomunitari: sarebbe nato un parapiglia per strada. I carabinieri avrebbero portato delle persone in caserma.