Bruttissimo incidente nel tardo pomeriggio di ieri a San Giorgio a Cremano. Un autobus Eav è finito contro una palazzina in Corso Europa. Da chiarire le cause e la dinamica di un sinistro che ha visto coinvolta anche una vettura. Non si conoscono le condizioni del conducente e dell’automobilista ma nessuno è in pericolo di vita. Un incidente sicuramente “spettacolare” e che poteva avere conseguenze peggiori.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Paura tra passanti e residenti del posto che sono scesi in strada anche per prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte.