Brutto incidente questa mattina in Via Passanti Flocco a Poggiomarino, quasi sul confine con Boscoreale. Una Mercedes è finita fuori strada andando a sbattere contro un palo della segnaletica che si è piegato. Momenti di paura in strada anche tra gli altri conducenti che si trovavano sulla strada. Proprio loro hanno infatti allertato i soccorsi e le forze dell’ordine, immediatamente arrivate sul posto. Per fortuna l’automobilista non ha riportato gravi ferite.

Secondo quanto si apprende l’uomo al volante ha riportato solo lesioni non gravi per cui è servito comunque l’intervento del 118. Ma poteva andare molto peggio. Da chiarire la dinamica del sinistro su cui stanno lavorando i carabinieri della stazione di Poggiomarino. Sarà determinante capire se ci siano altri veicolo in qualche modo coinvolti.