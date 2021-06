Padre e figlio arrestati in Irpinia per estorsione e usura. Si tratta di un 50enne e di un 32enne di Atripalda. Ammanettati dai carabinieri di Avellino, a seguito di un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino. In base a quanto scoperto nel corso delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo irpino, diretta da Domenico Airoma, le vittime, tra cui un imprenditore, erano costrette a pagare interessi con un tasso che superava il 120% annuo, che in qualche caso raggiungeva il 180%.

L’attività d’indagine si è avviata a seguito della denuncia per lesioni personali subite da una delle vittime. Dunque non solo le accuse di usura ed estorsione, ma anche il rischio di violenze.