Blackout in tutto il Nolano. Per colpa di una serie di guasti su linee di media tensione interrate gestite da E-Distribuzione, sono rimasti al buio la zona industriale di Nola e interi comuni del comprensorio. I tecnici di Enel e E-Distribuzione stanno lavorando incessantemente per ripristinare il servizio, diverse power station sono già installate.

Ieri qualcosa di simile era invece accaduto nei Paesi Vesuviani, con l’energia andata via a singhiozzo in diverse città dell’intero comprensorio. Succede quasi ogni anno con il caldo, quando l’uso dei condizionatori richiede una maggiore potenza.