Una bimba di due anni in bilico sul balcone della sua casa al primo piano di un palazzo in zona Primavalle, alla periferia di Roma, e’ stata salvata ieri pomeriggio dalla polizia. A dare l’allarme alcuni cittadini. Sul posto i poliziotti delle Volanti che hanno provato piu’ volte a citofonare ma in casa non rispondeva nessuno. Gli agenti hanno cosi’ posizionato la volante sotto al balcone e si sono arrampicati mettendo in salvo la bimba. Secondo quanto si e’ appreso, in casa c’era la madre che stava dormendo. Poco dopo e’ arrivato il padre a cui e’ stata affidata la bambina.

“La bimba che stamattina ha rischiato la vita sedendosi sul davanzale della finestra di casa nel quartiere di Primavalle e’ stata salvata dalla prontezza di due poliziotti”. Lo ha scritto in post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. “Una bella notizia che, come quella del ritrovamento del piccolo Nicola, ci riempie il cuore di gioia. Come vedete nelle immagini, i due agenti si sono subito arrampicati sulla macchina riuscendo a portare in salvo la bimba. Li ringraziamo davvero per questo gesto e per aver fatto si’ che questa potesse essere una storia a lieto fine. Grazie”, conclude la prima cittadina di Roma.