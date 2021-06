Ancora una tragedia, nel Casertano, a Capodrise, in piena area considerata Terra dei Fuochi. La vittima è Maria Di Sivo che perde la vita a soli 19 anni, dopo un mese di agonia da quando un forte mal di testa le aveva fatto scoprire il male incurabile. Tutta la comunità è sotto choc: Maria si sarebbe dovuta diplomare proprio in questi giorni, poi la terribile notizia.

Come racconta, il ricovero risale ad un mese fa, dopo delle forti emicranie. Gli accertamenti e poi la diagnosi terribile: un tumore cerebrale. Sottoposta a un intervento chirurgico, non si è mai più ripresa, è finita in coma e con la dichiarazione della morte di poche ore fa.