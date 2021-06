Incidente mortale nella notte a Licola, nell’area flegrea in provincia di Napoli. A perdere la vita il 43enne C. P. residente nel luogo. Ferito un giovane straniero che viaggiava con lui e che i pompieri sono riusciti ad estrarre dall’abitacolo per portarlo in ospedale. Secondo quanto si appreso la Fiat Punto di cui la vittima era alla guida si è ribaltata in Via Madonna del Pantano. L’uomo è rimasto bloccato nel veicolo ed era già morto quando i vigili del fuoco sono riusciti a tirarlo fuori.

Non è chiara la dinamica del sinistro mortale. Le forze dell’ordine stanno provando a ricostruire l’accaduto e cercando di capire se fossero coinvolti anche altri veicoli. Nulla da fare però per C. P. I soccorsi allertati da persone di passaggio sono arrivati nel giro di qualche minuto senza poter fare nulla per l’uomo.