La Fiat Freemont su cui viaggiava con un collega di 39 anni è finita ieri fuori dalla carreggiata sull’A1 in zona Teano. I due procedevano in direzione Caserta, quando per motivi da accertare hanno perso il controllo. L’impatto è violentissimo ed il Suv termina la sua corsa oltre il guardrail, schiantandosi. Sul posto arrivano le forze dell’ordine, i vigili del fuoco ed il 118. Quando i due corpi sono estratti, per Luca Lattero, 31enne di Volla non c’è già più nulla da fare. Grave il 39enne finito al pronto soccorso in codice rosso.

Inutili tutti i soccorsi per il giovane di Volla che probabilmente ha perso la vita sul colpo. Traffico in tilt, naturalmente, e che a lungo resta ancora bloccato per permettere soccorsi e ripulire la sede stradale dai detriti. Tanti i messaggio di cordoglio per Luca che ieri ha perso la vita. “Sono rimasto folgorato dalla notizia di oggi e voglio ricordarti con questa foto fatta insieme, credo che sia stata la giornata più bella che abbiamo trascorso insieme a pescare. E oggi con le lacrime a gli occhi ti dico Tvb”, scrive un amico.