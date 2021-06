Nel pomeriggio di ieri una banda di 6 persone ha assaltato la gioielleria MM Oro in Corso Italia a Pastorano, nel Casertano. La rapina intorno alle 18 e i banditi sono fuggiti portando con se un bottino ancora da quantificare ma certamente intorno al milione di euro. I banditi si sono dati alla fuga sparando un colpo di pistola in aria.

In due sono rimasti all’attività commerciale, uno in auto e 3 hanno fatto irruzione. I tre rapinatori armati hanno portato via la cassa ed arraffato i preziosi, minacciando i presenti. Una cliente della gioielleria si è sentita male a seguito della minaccia armata. Sul posto i carabinieri che stanno cercando di ricostruire i fatti.