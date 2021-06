Ferito al braccio da un colpo d’arma da fuco mentre passeggiava nei pressi della sua abitazione. E’ quanto si e’ verificato ieri sera, verso le ore 21.30, a Pozzuoli. Ad essere ferito Salvatore Artiaco, 51enne del posto, gia’ noto alle forze dell’ordine. Sono stati i carabinieri della locale compagnia ad intervenire all’ospedale Santa Maria delle Grazie poco dopo il suo ricovero. Secondo una prima ricostruzione, due persone, a bordo di uno scooter, hanno sparato contro di lui in via Campigli nei pressi della sua abitazione mentre passeggiava. Artiaco, giudicato guaribile in 30 giorni, e’ stato dimesso.

I Carabinieri hanno rinvenuto in via Campigli due bossoli calibro 9. Indagini in corso dei Carabinieri per accertare l’esatta dinamica degli eventi.