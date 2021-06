Domenica 6 giugno, su tutte le regioni il tempo sarà molto variabile con alternanza di annuvolamenti e schiarite. E anche con la prospettiva di un incremento dell’instabilità atmosferica nelle regioni del Centro-Nord. Le aree maggiormente a rischio di rovesci o temporali dovrebbero essere quelle alpine, le regioni di Nord-Est, l’Emilia Romagna, le regioni del Centro e la Sardegna. In serata rischio di diffusi e forti temporali al Centro specie tra Toscana, Umbria e Marche. Temperature massime in calo al Centro-Nord, su Sardegna e Campania, anche sensibile sull’isola e sulle regioni centrali. In ulteriore lieve aumento all’estremo Sud e sulla Sicilia dove si potranno superare i 30 gradi.

I venti in prevalenza dai quadranti meridionali, da deboli a moderati su mar Tirreno, mare di Sardegna, Canale di Sicilia e Mar Ionio. Mari: mossi il mare e Canale di Sardegna e, tendenzialmente, anche il basso Tirreno settore ovest e il Canale di Sicilia; calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.