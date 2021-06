Campobasso, Catania, Palermo e Reggio Calabria: sono queste le citta’, secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, che tra oggi e domani saranno alle prese con il massimo livello di allerta (il 3), che indica “condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”. Bollino arancione oggi solo per Napoli, mentre domani saranno dieci le citta’ italiane con allerta 2.

A Campobasso la temperatura massima percepita sara’ di 31 gradi, 36 a Palermo, mentre a Catania e Reggio Calabria tocchera’ i 37 gradi.