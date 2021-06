Da sabato scorso non si hanno più notizie di un cinquantenne di Cervinara. Antonio Moscatiello ha fatto perdere le sue tracce. L’uomo, che vive da solo, non è rientrato a casa. Scattate le ricerche in tutta la Valle Caudina. Il sindaco di Cervinara, Caterina Lengua, ha attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per coordinare le ricerche. La fascia tricolore è in stretto contatto con l’ufficio di gabinetto della Prefettura di Avellino.

Nelle prossime ore altro personale dovrebbe aggiungersi alle operazioni per ritrovare Moscatiello.