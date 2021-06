L’ex calciatore brasiliano Ricardo Rogerio de Brito, che i tifosi del Napoli conoscono con il nome di Alemao, che in maglia azzurra ha giocato dal 1988 al 1992 al fianco – tra gli altri – di Maradona e Careca, è ricoverato all’ospedale di Belo Horizonte dopo aver contratto il Covid. Le condizioni di Alemao, 59 anni, come riporta il «Jornal do Brasil», destano qualche preoccupazione.

Anche la moglie dell’ex calciatore, incinta di otto mesi, è ricoverata perché positiva al Covid. Il brasiliano, con il Napoli, ha vinto uno Scudetto, una coppa Uefa e una Supercoppa Italiana.