Presentato al pubblico il marchio Filo Yacht al Salone Nautico di Venezia. Pressmare.it racconta di un brand di cui si sentirà presto parlare. Nasce dalla passione per quelle barche a motore che hanno un “qualcosa in più”, sia in termini di stile che nell’uso dei materiali all’avanguardia, ma soprattutto per le emozioni che sanno regalare ai loro fortunati armatori. Un brand che tra l’altro parla vesuviano.

Il progetto Filo Yacht è fortemente voluto dalla proprietà Massa Group Srl ed ha il suo artefice propulsore nelle intuizioni stilistiche e costruttive dell’architetto Franco Gnessi, noto per i suoi progetti dalle linee audaci e per l’incessante ricerca nel campo dell’innovazione applicata alla nautica.

Filo Yacht verrà distribuito nel Mediterraneo e nei Caraibi dai selezionati broker che han partecipato alla presentazione veneziana. Il varo del primo open Suerte 70′ è previsto entro il 2021.