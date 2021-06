Luto a Nocera Inferiore e Nocera Superiore per la scomparsa della piccola Giusy, una bambina si soli 7 anni che da anni combatteva contro un brutto male. Il comitato intercomunale di Grotti “in segno di cordoglio e rispetto per l’immenso dolore ha richiesto al sindaco della Città di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, il lutto rionale”. E’ stata richiesta, quindi, la sospensione di ogni attività ludica e non essenziale per l’intera giornata di oggi.

“Confidiamo nei valori e nel rispetto di ogni singolo cittadino del nostro quartiere. L’ intero quartiere si stringe all’ immenso dolore che ha colpito la famiglia del nostro amico Gianluca” concludono dal comitato.