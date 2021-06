Addio a Laura Baldissara, moglie e madre di 48 anni di Caserta ma residente nella vicina Casagiove. Si è spenta all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano. Laura lottava da tempo contro male incurabile che non le ha lasciato scampo. La 48enne lascia il marito Giuseppe e due figli, oltre a tanti familiari ed amici che hanno cercato di non abbandonarla nel periodo della malattia. Ed in tal senso sono decine i messaggi giunti per ricordarla e commemorarla.

Particolarmente commovente il post del marito: “Non ci si può preparare a superare ogni cosa e oggi che ti ho perduta per sempre mi piace immaginare che sei solo andata in un’altra stanza e che non mi è permesso vederti, ma io so che sei lì. La forza del tuo fisico non era paragonabile all’enorme forza del tuo spirito. La mia consolazione è saperti non più sofferente. Ti amerò per sempre… Ciao amore mio”.