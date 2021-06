“Riprende il Servizio Civile a Somma Vesuviana con ben due progetti che vedranno attivi ben 38 giovani in vari campi i quali spazieranno dal potenziamento dei servizi per persone con disabilità alla mediazione familiare. Ma non è finita perché stiamo per partire con altri ambiziosi progetti con particolare attenzione al mondo dei ragazzi e degli anziani”. Lo ha affermato Sergio D’Avino, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana a margine della presentazione di “Tutor per Amico” e “Orsa Minore” svoltasi alla presenza dei volontari, del sindaco Salvatore Di Sarno, della Dirigente Iolanda Marrazzo.

Dunque Potenziamento dei servizi per persone con disabilità, mediazione familiare, lotta alla dispersione scolastica sono i punti principali dei progetti al via da oggi a Somma Vesuvaina e sono ben due: “Tutor per Amico” e “Orsa Minore” . I 38 volontari del Servizio Civile saranno coinvolti in molteplici attività rivolte ai singoli utenti e dunque nell’organizzazione e realizzazione di incontri con le strutture sociali e territoriali come la Parrocchia, le agenzie ricreative, sportive, educative, volontariato, nell’organizzazione e realizzazione di incontri con i gruppi giovanili locali, nell’organizzazione e realizzazione di campus estivi ma potranno essere coinvolti anche nelle attività a supporto degli anziani e delle famiglie e delle platee scolastiche.