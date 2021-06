A 92 anni balla in corsia e festeggia la guarigione dal Covid. Sulle note di “Tu vuo’ fà l’americano”, uno dei pazienti ricoverati nella struttura per le maxiemergenze nella Fiera del Levante di Bari, ha voluto danzare tra i letti. Il video è stato pubblicato dal Policlinico di Bari su Instagram. CLICCA QUI PER VEDERE IL FILMATO.

Ad accompagnarlo, durante la speciale seduta di musicoterapia, è stata una giovane operatrice socio-sanitaria. Il paziente ha salutato così i professionisti del Policlinico di Bari prima di essere dimesso.