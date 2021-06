Denunciati per porto abusivo di armi, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, i due 15enni in sella a uno scooter rubato bloccati ieri sera a Napoli dai poliziotti al termine di un inseguimento dopo non essersi fermati a un posto di blocco a viale Gramsci. Ne e’ nato un inseguimento terminato in via Andrea d’Isernia dove, dopo una colluttazione e con non poche difficolta’, li hanno bloccati. Gli agenti hanno accertato che il motociclo su cui viaggiavano era rubato lo scorso 8 giugno mentre, grazie al supporto di una volante del commissariato San Ferdinando, è recuperata una pistola a salve modello Bruni calibro 8 priva del tappo rosso e completa di caricatore con 4 cartucce, che era lanciata a terra dal passeggero durante l’inseguimento.

Uno dei due ragazzi, con precedenti di polizia a carico, è denunciato per guida senza patente perche’ mai conseguita e multato per velocita’ non commisurata- Il veicolo, infine, è restituito al proprietario.