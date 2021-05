Anticipare tutte le riaperture per chi entra in zona bianca. È arrivata la proposta delle Regioni sulle regole da applicare per la zona bianca. «Anticipazione al momento del passaggio in zona bianca delle riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente dispone già la riapertura in un momento successivo». È questa la richiesta principale avanzata al Governo in un documento. Per questa fascia viene anche precisato il «superamento delle limitazioni orarie alla circolazione e alle attività». Fermo restando il rispetto degli obblighi sull’utilizzo delle mascherine e il «distanziamento per scongiurare gli assembramenti». Inoltre, «il riferimento per lo svolgimento delle attività è quello delle ‘Linee guida per la riapertura delle attività».

La richiesta è quindi di adottare le stesse linee guida per la zona gialla. Ma anticipare, fin da subito, l’apertura di tutte le attività economiche, comprese discoteche e wedding. «Soddisfatto da intesa con Regioni e Iss su zone bianche. C’è la consapevolezza che serve ancora prudenza e gradualità». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza.