La prestigiosa residenza nobiliare dell’ epoca borbonica dell’ antico Miglio d’Oro dimora simbolica della simbiosi tra storia, architettura e istituzioni.

In occasione del cinquantennale dalla sua nascita, la Fondazione Ente Ville Vesuviane non poteva che scegliere la splendida residenza di Villa Campolieto, quale location migliore per festeggiare i 50 anni e per aprire i battenti al recente sodalizio tra l’Ente tra Regione Campania e l’assessore al Turismo, Felice Casucci. Una doppia “rinascita” a sostegno dell’attenzione e della sensibilità di cui da anni si rende ancor oggi, meritevole.

La Fondazione dal 2009 raccogliendo l’esperienza dell’Ente Ville Vesuviane per la tutela e rivalutazione di 122 ville vesuviane situate tra Napoli e provincia, si riconferma come garante di una lunga serie di progetti di recupero di un vasto patrimonio monumentale dell’era settecentesca, il cui fascino e mistero restano immutati nel tempo. Attualmente La Fondazione gestisce e tutela Villa Campolieto, il parco sul mare della Villa Ruggiero e la Villa delle Ginestre.

Un baluardo di speranza che parte dal corso Resina di Ercolano, tra la Villa Favorita e la Reggia borbonica di Portici, per potenziare lo sviluppo economico della Campania. Uno “scenario luminoso” che con il suo magico gioco di colori, si classifica tra i monumenti unici in Europa.