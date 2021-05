Priva di “cannoni e di armi”, questa mattina è andata in onda alle ore 12.00 la diretta Facebook del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito all’assemblea degli Industriali della Campania. Numerosi i punti cardine illustrati da realizzare e già adottati dall’ inizio dell’ emergenza sanitaria- a suo parere- da lodevole paradigma italiano, vista la carenza di 20mila presenze del personale sanitario e quella di dosi vaccinali, circa 230mila dosi in meno, la scorsa settimana. Una particolare attenzione, è stata rivolta alle future e imminenti decisioni in merito al rilancio “anticipato” dell’economia campana e del turismo. Non sono mancate le consuete raccomandazioni mirate al rispetto delle norme anti-Covid, vigenti e future e soprattutto sull’uso della mascherina.

Queste le “mitraglianti” dichiarazioni durante il suo corazzato ed incoraggiante video-conferenza:

lllllllllllhttps://fb.watch/5IzVWzSfYH/