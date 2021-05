A causa dell’improvviso cambio repentino delle condizioni meteomarine, nel pomeriggio di ieri lungo le coste campane, numerose sono state le telefonate di soccorso al numero di emergenza 1530 e ai centralini delle Capitanerie di porto del territorio. Tutti gli interventi, coordinati dalla Sala Operativa del 4° Centro Secondario di Soccorso Marittimo di Napoli, si sono conclusi positivamente nell’arco di un paio d’ore. In particolare si segnala quello effettuato dalla motovedetta CP 829 di Ischia in favore di 2 canoisti in difficoltà presso l’isolotto di S. Martino (Monte di Procida). E quello dalla motovedetta SAR CP 890 di Napoli, sulle coste di Torre del Greco, in favore di tre 3 persone a bordo di una barca da diporto. Questi ultimi a causa del forte vento urtava contro gli scogli.

Gli uomini del corpo sono intervenuti anche lungo le coste del Cilento dove una escursionista si procurava una ferita ad un arto inferiore rimanendo bloccata a Cala Bianca (Marina di Camerota). Solo con l’immediato intervento via mare effettuato dalla motovedetta CP 887 ha permesso di poter recuperare e soccorrere l’infortunata affidata poi alle cure del 118 nel porto di Marina di Camerota.